Leggo (F. Balzani) – Operazione riuscita. Saelemaekers, ieri ad Anversa, si è sottoposto all’intervento chirurgico per la frattura del malleolo mediale destro e punta a tornare per metà novembre.

Potrebbe rivedersi oggi in gruppo invece Zalewski, messo fuori rosa una settimana fa e che due giorni fa, tramite i suoi legali, ha chiesto ufficialmente il reintegro. Per evitare una battaglia legale e sopperire all’emergenza sulle fasce la Roma sta pensando di rivedere la scelta a patto che il polacco accetti di tornare al tavolo per il rinnovo.