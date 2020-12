Caso Diawara, Roma pronta a ricorrere al collegio arbitrale del Coni

La Corte Sportivo di Appello della Figc aveva respinto il ricorso della Roma sul caso Diawara, ma il club non intende arrendersi. Secondo quanto riferito dal giornalista del Corriere dello Sport Roberto Maida, la Roma sarebbe pronta a ricorrere al collegio arbitrare del Coni per riavere il punto conquistato sul campo a Verona. L’errore causato dall’inserimento di Amdadou Diawara nella lista Under era stato fatale per infliggere il 3-0 a tavolino contro i giallorossi. Consultazioni in corso.

