Caso Diawara, Roma a zero. Farà ricorso

Corriere dello Sport (R. Maida) – Tutto come previsto: il Giudice Sportivo Mastrandrea ha decretato la sconfitta a tavolino per 3-0 dalla Roma dopo il mancato inserimento di Diawara nella lista over 22. Il club capitolino farà ricorso ben conscio di avere pochissime speranze di successo. Citerà un precedente noto: quello del Sassuolo sconfitto a tavolino nel 2016 dal Pescara. In quel caso Ragusa non poteva giocare perché non tesserato. Diawara invece si. Si tenterà quindi di provare la mancanza di malafede. Intanto domani alle 12:30 Fienga e il medico Manara sono attesi davanti al Tribunale federale nazionale per la denunzia del Napoli della scorsa stagione (mancato distanziamento tra giocatori e staff nella panchina della Roma al San Paolo). L’udienza era stata rinviata per l’isolamento forzato al quale è stato costretto lo stesso Fienga.