La Gazzetta dello Sport – La Roma si è aggiudicata una prima battaglia. Come aveva richiesto, si terrà “in presenza” l’udienza del Collegio di Garanzia del Coni, chiamato a chiudere, in un senso o nell’altro, il caso Diawara. Il 15 marzo, quindi, il club proverà a riavere il punto perso contro il Verona. Errore solo formale, perché l’inserimento del giocatore nella lista sbagliata non ha provocato alcun vantaggio.