Il Messaggero (G.Lengua) – C’è un precedente come Verona-Roma e risale alla stagione 16/17 in Sassuolo-Pescara. La partita è stata vinta dai padroni di casa per 2-1, ma quella vittoria è stata annullta due giorni dopo per un errore sulla lista consegnata alla Lega. Tra i 25 giocatori compariva Antonino Ragusa, acquistato due giorni prima, che ha giocato 20 minuti. Il suo tesseramento è avvenuto dopo la consegna ufficiale delle liste, quindi l’attaccante non poteva scendere in campo.