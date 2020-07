Corriere della Sera (G.Piacentini) – Preoccupazione al Siviglia per il caso Baenga. Il centrocampista è stato sorpreso a ballare, senza indossare la mascherina e senza rispettare la distnaza, in una discoteca. Questo locale ha fatto poi registrare 12 positivi al Coronavirus tra i propri dipendenti. Il Siviglia, quindi, ha ordinato analisi a ogni livello per tutta la squadra. Per non correre rischi, inoltre, gli spagnoli hanno ripreso ad allenarsi mantenendo il distanziamento.