Carta, ds Cagliari: “Juan Jesus ci piace, fa al caso nostro. Florenzi? Una suggestione di mercato”

Pierluigi Carta è da poco il nuovo direttore sportivo del Cagliari, ma sembra aver già le idee chiare per il futuro del club sardo. Il ds ha infatti già una lista di obiettivi per rafforzare la squadra e tra questi rientra il romanista Juan Jesus. Florenzi invece non è nulla di più di una suggestione di mercato per i rossoblù. Queste le parole del ds al Corriere dello Sport:

“Juan Jesus è un calciatore che ci piace. Pensiamo possa fare al caso nostro per maturità e tutta una serie di motivi. Sarebbe un grande innesto per valori tecnici e morali. Florenzi? È una suggestione di mercato, non ci sono trattative in corso“.