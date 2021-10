Caro campionato, quanto mi costi: scoppia il caso del caro-biglietti

Il Messaggero (B. Saccà) – Un grande nuvolone è ormai montato a neve sulla linea dell’orizzonte del nostro campionato. E ha un profilo esatto: che si tratta del costo dei biglietti per andare a vedere una partita allo stadio. Alto? Clamorosamente, drammaticamente, esageratamente alto.

Certo, d’accordo, è vero: le eccezioni non mancano, però va detto subito che alla tendenza non è affatto estranea la maggioranza delle grandi squadre della Serie A. E dunque. I prezzi sono eccessivi, andare allo stadio costa maledettamente troppo e – logico – i malumori dei tifosi rimbombano sui social oppure negli striscioni sistemati tra le vie delle città.

L’aumento della capienza degli stadi dal 50 al 75% del totale, poi, non pare aver agevolato i tifosi. Anzi. Tanto per farsi un’idea, i Fedayn, un gruppo storico di ultrà giallorossi, ieri hanno firmato un lenzuolo affisso per le strade a Roma: “Juve-Roma: 57 euro più commissione/ non meritate la nostra passione“. Pure con la rima. Bene.

E allora ci si domanderà: che cosa sono questi “57 euro più commissione”? Sono i soldi che un tifoso della Roma dovrebbe spendere qualora avesse la fantastica idea di recarsi allo Juventus Stadium di Torino per assistere alla partita tra i bianconeri e la Roma, domenica sera.

Si dirà: va bè, ma sarà almeno una tribuna, al più un bel posticino nei distinti. Macché, ma magari, figuriamoci. Sarà, anzi, è un biglietto per il settore ospiti: che allo Stadium è uno spicchietto che assomiglia giusto giusto a un formaggino.