Carnevali: “Scamacca? È un nostro giocatore, può essere un protagonista al Sassuolo”

Giovanni Carnevali è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. L’amministratore delegato del Sassuolo ha toccato diversi argomenti, tra cui il futuro di Gianluca Scamacca. L’attaccante classe ’99 – attualmente in prestito al Genoa proprio dal club neroverde – è attenzionato anche dalla Roma, pronta a riportarlo alla base dopo il trasferimento al PSV nel 2015.

Sulle tracce del centravanti, però, ci sono anche Milan e Fiorentina. Il Sassuolo, dal canto suo, sembra avere le idee piuttosto chiare: “Scamacca è un giocatore di nostra proprietà, siamo noi a prendere decisioni per quanto riguarda il suo futuro. Noi abbiamo deciso di mandarlo in prestito perché l’anno prossimo può essere un nostro protagonista qui al Sassuolo, la scelta è stata fatta in quest’ottica”, ha ribadito Carnevali.