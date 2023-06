Ai microfoni di Sport Mediaset, l’AD del Sassuolo, Giovanni Carnevali ha parlato delle trattative per Davide Frattesi e del possibile ritorno di Gianluca Scamacca in Serie A. Ecco le sue dichiarazioni:

Il punto su Frattesi?

“Oggi inizia il calciomercato e avremo un incontro con l’Inter, vedremo quale società sarà brava a fare questo colpo da maestro. Avremo contatti anche con altre società, siamo agli inizi: per ora siamo ancora lontani, nessuna offerta ad ora ci soddisfa. Crediamo che il valore di Frattesi sia superiore a quello che dicono le offerte che abbiamo ricevuto. Abbiamo fatto cessioni importanti nella passata stagione che stanno maturando in questa, per cui se ci saranno le novità importanti bene, altrimenti potremo anche continuare con Frattesi”.

Il ritorno di Scamacca in SerieA?

“Scamacca può fare la differenza in Serie A ma in questo momento preferirei che rimanesse al West Ham, è ancora presto per tornare a casa ed ha tutte le potenzialità per far bene in Premier League.”