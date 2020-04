Perez: “Ok alla riduzione dell’ingaggio”

Il Tempo (F. Biafora) – Continua il dialogo all’interno dello spogliatoio della Roma per trovare un punto d’intesa sulla questione stipendi. Dopo la rottura delle trattative tra le Lega di Serie A e l’Aic, il gruppo giallorosso – con Dzeko, Fazio, Pellegrini e Kolarov come “rappresentanti” – sta cercando di trovare una linea comune che soddisfi tutti e che possa venire incontro alle esigenze del club. La soluzione è vicina, i giocatori hanno capito di dover fare un passo indietro. “Capisco il taglio degli stipendi – dice Carles Perez intervistato da Marca -, siamo pagati per giocare il fine settimane e con questa situazione non possiamo. D’altra parte non siamo in vacanza perché la situazione che stiamo vivendo è simile a una pre-season, ma campisco la scelta“.