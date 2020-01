Carles Perez: “Le sensazioni sono positive. Le parole di mister Fonseca mi hanno convinto”

Il nuovo acquisto della Roma, Carles Perez, ha rilasciato le sue prime parole a Roma Tv. Questa un’anticipazione:

Le sensazioni?

Le sensazioni sono molto positive. So che lascio un club importante come il Barcellona. Però arrivo in un altro grande club come la Roma. Sono contento di essere qui, ho molta voglia di cominciare. Ho già parlato con l’allenatore e conosciuto i compagni. Non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi.

L’allenatore?

Le sue parole mi hanno convinto e ho preso la decisione. L’ho visto e mi ha detto che mi spiegherà il gioco della squadra e quello che vuole da me.

Che cosa ti aspetti?

Come sempre, mi aspetto di migliorare come giocatore. Penso di poterlo fare qui, per questo ho scelto di venire. Sia per il blasone del club sia per il mio modo di giocare. La verità è che ho molta voglia di giocare.

I tifosi?

Quello che mi affascina molto è l’intensità delle partite, e anche il modo in cui la gente vive il calcio. In Spagna anche si vive il calcio, ma qui in modo diverso. Non vedo l’ora di giocare all’Olimpico e sentire il calore dei tifosi. Come ho detto, mi affascinano anche le difese italiane che dicano siano le più difficili da affrontare. Poterle affrontare mi stimola molto. Poi ovviamente voglio aiutare la squadra facendo gol e fornendo assist.

Che tipo di giocatore sei?

Sono un giocatore veloce, in grado di segnare molti gol. Mi piace giocare all’interno e sull’esterno, mi piacciono gli uno contro uno. Sono versatile, gioco come punta, sulla fascia sinistra e su quella destra. Veramente preferisco sulla destra, che è il mio ruolo naturale e che mi piace di più. Comunque mi piace svariare e fermi trovare sempre aperto, dialogare con i compagni e soprattutto finalizzare.

Il tuo passato?

Gli ultimi sei mesi sono stati i migliori della mia vita per quello che ho vissuto dal punto di vista delle emozioni. Ricordare il mio esordio in Champions League mi rende felice, ancora di più ricordare il gol a San Siro. Il Barcellona però è il passato, sono concentrato sulla Roma: ho voglia di iniziare e aiutare la squadra.

Il tuo obiettivo?

Il mio obiettivo è fare quello che mi chiede il mister, aiutare la squadra lavorando, con assist e gol. Spero di poter dare il mio contributo per arrivare più in alto possibile.