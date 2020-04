Coronavirus, Carles Perez aiuta la sua città: “L’ospedale di Granollers ha bisogno della nostra solidarietà” – VIDEO

View this post on Instagram

El @hospital_granollers necesitan de nuestra solidaridad y colaboración. A través de la web migranodearena.org o del hospital fphag.cat podemos donar y ayudar a salvar vidas. Juntos saldremos de esta! Muchas gracias y ánimos a todos! ___ L’ @hospital_granollers ha bisogno della nostra solidarietà e collaborazione. Attraverso il sito web migranodearena.org o quello dell'ospedale fphag.cat possiamo donare e aiutare a salvare vite umane. Tutti insieme ne usciremo! Grazie mille e coraggio!