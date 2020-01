Carboni: “Florenzi fidati, Valencia è meglio”

Un altro giocatore della Roma che passò al Valencia è Amedeo Carboni che poi trovò fortuna in Spagna. Leggo lo ha intervistato all’indomani della partenza di Florenzi proprio per la squadra valenciana. Queste le sue parole:

La storia di Florenzi ricorda molto la sua. Che si sente di dirle?

Normale pensare a me, ma ci sono differenze. Lui arriva a campionato iniziato e in prestito. Io ho avuto tutta l’estate e la tranquillità necessaria per ambientarmi. Gli consiglio di essere quello che era a Roma ovvero un bravo ragazzo e un calciatore con tante doti che in campo dà tutto. Sono sicuro che farà colpo. I tifosi del Valencia apprezzano chi ce la mette tutta. Spero di incontrarlo presto.

Valencia non le sembra un passo indietro?

Ma no, anzi Valencia è un salto di qualità. Il club andaluso gioca la Champions e ha un palmares più importante. La Roma poi gli resterà sempre nel cuore, ma non va mica in una squadretta. Anche la città aiuta molto a ritrovare il sorriso.