Alessandro Florenzi, tramite un post su Instagram, ha espresso la sua vicinanza a Nicolò Zaniolo. Il ragazzo, in seguito ad un contrasto con De ligt, ha riportato la rottura del crociato anteriore destro e domani sarà operato a Villa Stuart dal Prof. Mariani. Queste le parole da vero capitano del numero 24:

“Tu non sei il tuo infortunio, tu sei questo sorriso: forza, forza, forza. Restiamo uniti, questo è il momento. Uniti per fare gruppo e per la differenza!“.