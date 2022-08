Capello: “Il rischio a Roma è sempre il solito, la troppa euforia. Mourinho è un vincente”

Fabio Capello commenta il mercato della Roma e la situazione di partenza ad una settimana dall’inizio della Serie A. Queste le sue parole a La Gazzetta dello Sport:

Che succede adesso?

Succede che la Roma non si può più nascondere. Al momento, solo l’Inter è un passo davanti alle altre – ammesso che non vendano Skriniar e Dumfries – ma per il resto i giallorossi sono all’altezza della Juve, che ha già i suoi problemi, e del Milan.

Le piace questa squadra costruita spendendo per i cartellini solo i 7 milioni di Celik?

Sì, mi piace parecchio, perché non sono stati presi dei parametri zero tanto per averli, ma perché rispondono a una logica, a un progetto tattico. Insomma, gli strumentisti ci sono, il direttore d’orchestra c’è, bisogna vedere solo che musica suoneranno.

A proposito di direttore d’orchestra, l’impronta di José Mourinho si vede nitida.

José è un vincente, e lo ha dimostrato anche alla Roma. Adesso ha una squadra all’altezza delle sue aspettative, ma lui è perfetto nella gestione del gruppo e quindi non avrà problemi.