Canone Stadio Olimpico. Dopo Lotito anche Friedkin vuole lo sconto

Il Tempo (E.Zotti) – Tra i diversi temi trattati dai Friedkin in queste settimane c’è anche quello dello Stadio Olimpico. Nei giorni scorsi è andata in scena una conference call con Vito Cozzoli, presidente di Sport e Salute, in cui si è parlato anche dei termini del canone d’affitto dell’impianto: la Roma paga 3,5 milioni di euro all’anno. Circa 10 giorni fa Lotito stesso aveva incontrato Cozzoli per trattare uno sconto sul canone della scorsa stagione e gettare le basi per il rinnovo di quella in corso. Alla fine il presidente della Lazio ha strappato uno sconto di circa 300mila euro. Al contrario dei biancocelesti il contratto della Roma terminerà alla fine di questa annata calcistica, ma la società si siederà sul tavolo per negoziare uno sconto e il rinnovo.