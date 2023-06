Il Gruppo Friedkin si allarga nel mondo del calcio. I proprietari della Roma hanno infatti acquistato il club di Cannes. Dopo le notizie delle scorse settimane è arrivato il comunicato ufficiale della società francese. Inizia dunque l’approdo nel calcio d’oltremanica del tycoon texano per una trattativa lunga quasi un anno.

“È un momento emozionante per entrare a far parte di una squadra di calcio così leggendaria”, ha dichiarato Ryan Friedkin. Cannes e questa parte della Francia hanno sempre avuto un posto speciale nei nostri cuori, e vorrei ringraziare il sindaco David Lisnard e la signora Anny Courtade per aver dato alla mia famiglia l’opportunità di continuare l’eredità dei Draghi. Non vediamo l’ora di fare tutto il possibile per assicurarci che il club sia competitivo per ulteriori promozioni e per rendere orgogliosi i tifosi e la città”

IL COMUNICATO UFFICIALE