Oggi si è tenuta la riunione del Consiglio Federale. Nel quale si sono discusi gli ordini del giorno: L’approvazione delle modifiche alle NOIF in vista dell’entrata in vigore della nuova regolamentazione sul lavoro sportivo e l’approvazione delle date per i campionati nazionali della prossima stagione sportiva. Ecco le date:

Serie A – Inizio 20 agosto 2023, termine 26 maggio 2024

Serie B – Inizio 19 agosto 2023, termine 10 maggio 2024

Serie C – Inizio 27 agosto ’23, termine 28 aprile 2024

Coppa Italia – Finale 15 maggio 2024

Serie A Femminile – Inizio 16 settembre 2023, termine 19 maggio 2024