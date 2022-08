Cancellieri: “Derby particolare per me, ma lo giocherò da giocatore della Lazio”

Matteo Cancellieri, nuovo attaccante della Lazio, si è presentato oggi in conferenza stampa ai suoi nuovi tifosi. Il giocatore, con alle spalle ben 10 anni nel settore giovanile della Roma, ha parlato così del suo passato e di che significato avrà per lui il derby. “Ho fatto i miei primi dieci anni da giovane alla Roma. Ma non ha niente a che vedere con quanto sto vivendo adesso, è un’altra cosa. Il derby è una partita a sé, la sentirò in modo particolare anche io. E la giocherò da giocatore della Lazio”.

(sslazio.it)