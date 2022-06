Altra voce grosse per le Giovanili della Roma. Dopo aver sfiorato lo Scudetto con la Primavera, battuta dall’Inter in finale, il titolo arriva grazie ai ragazzi dell’Under 16. I giallorossi battono il Milan per 1-0 ai supplementari e diventano Campiondi d’Italia di categoria. A segnato è Nardozi su assist di Feola per la grande festa capitolina.