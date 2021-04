Campionato Primavera, Roma-Fiorentina: le probabili formazioni. Giallorossi offensivi con Zalewski, Pogdoreanu, Tall e Providence

Pagine Romaniste – Momento importante per la stagione della Roma Primavera che affronta la Fiorentina al Tre Fontane. I ragazzi di Alberto De Rossi vogliono continuare a comandare il campionato. Ancora difesa a tre per i baby giallorossi, mentre in attacco si rivede Zalewski con Pogdoreanu, Tall e Providence.

AS ROMA (3-3-1-3) : Mastrantonio; Codou, Morichelli, Feratovič; Milanese, Tripi (C), Darboe; Zalewski; Pogdoreanu, Tall, Providence.

A disposizione: Boer (GK), Megyeri (GK), Buttaro, Tomassini, Vicario, Bove, Tahirovic, Vetkal, Afena-Gyan, Bamba, Ciervo, Satriano.

Allenatore: De Rossi.

ACF FIORENTINA (3-5-2) : Brancolini; Fiorini (C), Chiti, Frison; Milani, Bianco, Neri, Corradini, Pierozzi; Sene, Spalluto.

A disposizione: Ricco (GK), Biagetti, Ghilardi, Gentile, Giordani, Amatucci, Falconi, Favasuli, Distefano, Tirelli., Toci.

Allenatore: Aquilani.

Arbitro: Sig. Federico Longo di Paola.

Assistente 1: Sig. Francesco D’Apice di Castellammare di Stabia.

Assistente 2: Sig. Fabio Mattia Festa di Avellino.