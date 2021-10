Campionato Primavera, Roma-Empoli 2-2. Degli Innocenti condanna i giallorossi al pareggio

Pagine Romaniste – Mattinata con la Roma Primavera che ospita l’Empoli Campione d’Italia in carica. La squadra di Alberto De Rossi, con diverse assenze e giocatori chiamati in prima squadra (Tripi, Missori e Felix) pareggia con la squadra toscana. I giallorossi passano in vantaggio con Volpato, poi si fanno raggiungere da Degli Innocenti su calcio di rigore. Persson ritrova il vantaggio, ma un altro rigore (molto dubbio) sempre con Degli Innocenti sancisce il definitivo pareggio.

AS ROMA (3-4-1-2): Mastrantonio; Ndiaye, Morichelli, Keramitsis; Louakima (66′ D’Alessio), Di Bartolo, Faticanti (86′ Tahirovic), Rocchetti (72′ Falasca); Volpato (85′ Cherubini); Voelkerling Persson, Koffi (46′ Pagano)

A disposizione: Berti, Baldi, Dicorato, Ngingi, Bianchino, Vetkal, Liburdi.

Allenatore: De Rossi.

EMPOLI FC (4-3-1-2): Hvalič; Boli, Pezzola, Evangelisti, Rizza; Bonassi (46′ Fazzini), Degli Innocenti, Ignacchiti; Baldanzi; Ekong, Villa (63′ Magazzu).

A disposizione: Biagini, Fontanelli, Morelli, Rossi, Toccafondi, Guarino, Heimisson, Logrieco, Renzi, Indragoli

Allenatore: Buscè.

Arbitro: Sig. Gabriele Scatena di Avezzano.

Assistente 1: Sig. Andrea Nasti di Napoli.

Assistente 2: Sig. Amedeo Fine di Battipaglia.

Marcatori: 20′ Volpato (R), 37′ Degli Innocenti (r) (E)., 55′ Persson (R), 76′ Degli Innocenti (r) (E).

Ammoniti: 7′ Di Bartolo (R), 33′ Keramitsis (R), 82′ Magazzu (E).

Espulsi:

Note: 5′ recupero (ST)