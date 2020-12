Cambi tardivi: i numeri lo confermano

Corriere della Sera (G.Piacentini) – Tra le accuse che si fanno a Fonseca c’è quella di aspettare troppo prima di fare dei cambi. Una critica che il tecnico rispedisce al mittente: “Non è vero che faccio sempre i cambi dopo 70 o 75 minuti. Faccio le sostituzioni nel momento in cui penso sia giusto, in funzione di ciò che penso sia meglio per la partita“. In realtà, analizzando le partite, si può capire come questa critica abbia del fondamento. Se si escludono i cambi per infortunio, Fonseca ha sempre aspettato parecchio per fare la prima sostituzione. A Verona Santon è entrato al 72esimo, con la Juventus Peres al 68′ e così via. Gli ingressi di Kumbulla e Karsdorp, nell’intervallo della partita contro il Torino, sono stati i più rapidi della stagione.