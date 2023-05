Questa mattina si è svolto l’allenamento di rifinitura in vista della gara di domani contro il Leverkusen. La Roma è da poco partita alla volta della Germania, e Camara ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcuni scatti che lo immortalano mentre ride e scherza con Dybala. Il guineano ha poi scritto: “Preparati per domani”. Il calcio d’inizio alla BayArena è fissato per le 21.00, occhi puntati sulla Joya che dovrebbe partire dalla panchina ma potrebbe trovare spazio a partita in corso.