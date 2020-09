Calendario Serie A: si inizierà con Hellas Verona-Roma, Juventus alla seconda giornata

La Serie A è pronta a ripartire. La stagione 2020/2021 inizierà il 19 settembre e terminerà il 23 maggio, oggi alle ore 12 è andato in scena il sorteggio del calendario per il nuovo anno, trasmesso in streaming sulle piattaforme social della Lega Serie A. Di seguito le partite della Roma:

PRIMA GIORNATA (20 settembre 2020 – 31 gennaio 2021)

Benevento-Inter

Fiorentina-Torino

Genoa-Crotone

Juventus-Sampdoria

Lazio-Atalanta

Milan-Bologna

Parma-Napoli

Sassuolo-Cagliari

Udinese-Spezia

Hellas Verona-ROMA

SECONDA GIORNATA (27 settembre 2020 – 7 febbraio 2021)

Bologna-Parma

Cagliari-Lazio

Crotone-Milan

Inter-Fiorentina

Napoli-Genoa

ROMA-Juventus

Sampdoria-Benevento

Spezia-Sassuolo

Torino-Atalanta

Hellas Verona-Udinese

TERZA GIORNATA (4 OTTOBRE 2020 – 14 FEBBRAIO 2021)

Atalanta-Cagliari

Benevento-Bologna

Fiorentina-Sampdoria

Genoa-Torino

Juventus-Napoli

Lazio-Inter

Milan-Spezia

Parma-Hellas Verona

Sassuolo-Crotone

Udinese-ROMA

QUARTA GIORNATA (18 OTTOBRE 2020 – 21 FEBBRAIO 2021)

Bologna-Sassuolo

Crotone-Juventus

Inter-Milan

Napoli-Atalanta

ROMA-Benevento

Sampdoria-Lazio

Spezia-Fiorentina

Torino-Cagliari

Udinese-Parma

Verona-Genoa

QUINTA GIORNATA (25 OTTOBRE 2020 – 28 FEBBRAIO 2021)

Atalanta-Sampdoria

Benevento-Napoli

Cagliari-Crotone

Fiorentina-Udinese

Genoa-Inter

Juventus-Hellas Verona

Lazio-Bologna

Milan-ROMA

Parma-Spezia

Sassuolo-Torino

SESTA GIORNATA (1 NOVEMBRE 2020 – 3 MARZO 2021)

Bologna-Cagliari

Crotone-Atalanta

Inter-Parma

Napoli-Sassuolo

ROMA–Fiorentina

Sampdoria-Genoa

Spezia-Juventus

Torino-Lazio

Udinese-Milan

Hellas Verona-Benevento

SETTIMA GIORNATA (8 NOVEMBRE 2020 – 7 MARZO 2021)

Atalanta-Inter

Benevento-Spezia

Bologna-Napoli

CagliariSampdoria

Genoa-ROMA

Lazio-Juventus

Milan-Verona

Parma-Fiorentina

Sassuolo-Udinese

Torino-Crotone

OTTAVA GIORNATA (22 NOVEMBRE 2020 – 14 MARZO 2021)

Crotone-Lazio

Fiorentina-Benevento

Inter-Torino

Juventus-Cagliari

Napoli-Milan

ROMA–Parma

Sampdoria-Bologna

Spezia-Atalanta

Udinese-Genoa

Verona-Sassuolo

NONA GIORNATA (29 NOVEMBRE 2020 – 21 MARZO 2021)

Atalanta-Verona

Benevento-Juventus

Bologna-Crotone

Cagliari-Spezia

Genoa-Parma

Lazio-Udinese

Milan-Fiorentina

Napoli-ROMA

Sassuolo-Inter

Torino-Sampdoria

DECIMA GIORNATA (6 DICEMBRE 2020 – 3 APRILE 2021)

Crotone-Napoli

Fiorentina-Genoa

Inter-Bologna

Juventus-Torino

Parma-Benevento

ROMA-Sassuolo

Sampdoria-Milan

Spezia-Lazio

Udinese-Atalanta

Verona-Cagliari

UNDICESIMA GIORNATA (13 DICEMBRE 2020 – 11 APRILE 2021)

Atalanta-Fiorentina

Bologna-ROMA

Cagliari-Inter

Crotone-Spezia

Genoa-Juventus

Lazio-Verona

Milan-Parma

Napoli-Sampdoria

Sassuolo-Benevento

Torino-Udinese

DODICESIMA GIORNATA (16 DICEMBRE 2020 – 18 APRILE 2021)

Benevento-Lazio

Fiorentina-Sassuolo

Genoa-Milan

Inter-Napoli

Juventus-Atalanta

Parma-Cagliari

ROMA-Torino

Spezia-Bologna

Udinese-Crotone

Hellas Verona-Sampdoria

TREDICESIMA GIORNATA (20 DICEMBRE 2020 – 21 APRILE 2021)

Atalanta-ROMA

Benevento-Roma

Cagliari-Udinese

Fiorentina-Verona

Inter-Spezia

Lazio-Napoli

Parma-Juventus

Sampdoria-Crotone

Sassuolo-Milan

Torino-Bologna

QUATTORDICESIMA GIORNATA (23 DICEMBRE 2020 – 25 APRILE 2021)

Bologna-Atalanta

Crotone-Parma

Juventus-Fiorentina

Milan-Lazio

Napoli-Torino

ROMA-Cagliari

Sampdoria-Sassuolo

Spezia-Genoa

Udinese-Benevento

Verona-Inter

QUINDICESIMA GIORNATA (3 GENNAIO 2021 – 2 MAGGIO 2021)

Atalanta-Sassuolo

Benevento-Milan

Cagliari-Napoli

Fiorentina-Bologna

Genoa-Lazio

Inter-Crotone

Juventus-Udinese

Parma-Torino

ROMA-Sampdoria

Spezia-Hellas Verona

SEDICESIMA GIORNATA (6 GENNAIO 2021 – 9 MAGGIO 2021)

Atalanta-Parma

Bologna-Udinese

Cagliari-Benevento

Crotone-ROMA

Lazio-Fiorentina

Milan-Juventus

Napoli-Spezia

Sampdoria-Inter

Sassuolo-Genoa

Torino-Verona

DICIASSETTESIMA GIORNATA (10 GENNAIO 2021 – 12 MAGGIO 2021)

Benevento-Atalanta

Fiorentina-Cagliari

Genoa-Bologna

Juventus-Sassuolo

Milan-Torino

Parma-Lazio

ROMA-Inter

Spezia-Sampdoria

Udinese-Napoli

Verona-Crotone

DICIOTTESIMA GIORNATA (17 GENNAIO 2021 – 16 MAGGIO 2021)

Atalanta-Genoa

Bologna-Verona

Cagliari-Milan

Crotone-Benevento

Inter-Juventus

Lazio-ROMA

Napoli-Fiorentina

Sampdoria-Udinese

Sassuolo-Parma

Torino-Spezia

DICIANNOVESIMA GIORNATA (24 GENNAIO 2021 – 23 MAGGIO 2021)

Benevento-Torino

Fiorentina-Crotone

Genoa-Cagliari

Juventus-Bologna

Lazio-Sassuolo

Milan-Atalanta

Parma-Sampdoria

ROMA-Spezia

Udinese-Inter

Verona-Napol