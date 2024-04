La Repubblica (M. Juric) – Neanche il tempo di godersi la vittoria a San Siro contro il Milan che la Roma di De Rossi è obbligata a rituffarsi anima e corpo in campionato. Contro l’Udinese domenica pomeriggio serve una vittoria per continuare la rincorsa al quarto posto occupato dal Bologna. Una partita difficile che De Rossi vuole preparare al meglio. Per questo motivo il mister giallorosso ha scelto di non fare ritorno a Roma dopo la vittoria milanese. La Roma è rimasta al Nord, allenandosi ieri al centro sportivo “Luigi Berlusconi”, casa base del Monza.

Domenica per De Rossi sarà turnover parziale per gestire al meglio le forze in vista del triplo impegno in 8 giorni: Monza, Milan e Bologna. Tornerà dal primo minuto Ndicka che ha smaltito la doppia squalifica in campionato e coppa. A centrocampo spazio per Bove e Aouar che daranno riposo ai titolarissimi di De Rossi. In attacco saranno valutate le condizioni di Dybala e Lukaku per capire la loro gestione ed evitare qualsiasi tipo di rischio. Con una certezza in più: Abraham è tornato. Dopo i due spezzoni di gara contro Lazio e Milan, l’attaccante inglese potrebbe essere pronto a rimettersi sulle spalle il peso dell’attacco giallorosso. Già a partire dall’Udinese.