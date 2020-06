Mercato, scaduta l’opzione del Lipsia per Schick. Baldini proverà a piazzarlo in Premier

Gazzetta.it (C.Zucchelli) – Il Lipsia aveva la possibilità di esercitare l’opzione per il riscatto di Schick entro il 15 giugno ma non l’ha fatto ed oggi l’attaccante è ufficialmente sul mercato. I tedeschi potevano acquistare il ceco per 29 milioni pagabili in due rate o per 27 pagabili subito, ma il club non ha ritenuto opportuno percorrere nessuna delle due strade. La Roma non lo può vendere a meno di 26 milioni, pena una minusvalenza e quindi Baldini sta sondando il mercato inglese. Schick piace all’Everton che potrebbe prenderlo qualora partisse Kean. Interessamenti anche da parte di Tottenham e Newcastle che nelle ultime ore si è fatto avanti. La punta, però, ha già espresso la sua preferenza che è quella di rimanere a giocare nel Lipsia, ma la Roma esclude il rinnovo del prestito per lo più senza obbligo di riscatto.