Mercato, dal Brasile: la Roma pensa a Porozo del Santos per la difesa

In difesa il riscatto di Smalling è la priorità. La Roma però pensa anche al futuro e per assicurarsi dei talenti guarda in Brasile. Secondo quanto riporta il sito Lance.br i giallorossi avrebbero messo gli occhi su Jackson Porozo, centrale ecuadoriano del Santos.

Il giocatore si sentirebbe pronto al grande salto in Europa e a confermarlo è l’agente che dichiara: “Abbiamo due proposte dall’Europa. Il giocatore non desidera più proseguire con il Santos e cercheremo solo il meglio per lui“. L’altra pretendente italiana potrebbe essere il Milan ma in ambito Europeo c’è anche la concorrenza dell’Ajax.