Pedro può aumentare il contingente spagnolo

Corriere dello Sport (R. Maida) – Se ne è andato un direttore sportivo andaluso, Monchi, eppure la Roma ha aumentato di molto la connotazione spagnola della squadra. A Trigoria sono arrivati infatti Pau Lopez, Carles Perez e Gonzalo Villar. Il quarto uomo potrebbe essere il nome più prestigioso: Pedro Rodriguez, che sarà svincolato dal Chelsea alla fine della stagione. Per lui la dirigenza della Roma ha già presentato un abbozzo di offerta: 3 milioni più bonus per tre anni di contratto, in linea con gli stipendi di altri giocatori importati dalla Premier League, cioè Smalling e Mkhitaryan. Nel caso in cui il giocatore sbarcasse a Trigoria, sarebbero appunto 4 i giocatori spagnoli a disposizione di Fonseca. Un dato in controtendenza con la storia romanista, che fino a poco tempo fa aveva visto solo 8 stranieri provenienti dalla Spagna vestire la maglia giallorossa.