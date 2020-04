Fonseca guarda lontano e cerca qualità e giovani

Il Messaggero (S. Carina) – Videochat e telefonate per confrontarsi, parlare, analizzare profili e fare un punto della situazione sulla Roma del futuro. Petrachi e Fonseca, senza sapere se e quando finirà questa stagione, già lavorano alla squadra del prossimo anno. Fonseca ha detto che la Roma cercherà un mix tra giovani di qualità e qualche elemento esperto, sulla falsa riga di quanto accaduto lo scorso anno con Smalling e Mkhitaryan. Se fosse per il tecnico portoghese rimarrebbero entrambi, ma devono abbassarsi le pretese di Manchester United e Arsenal. Sarà fatto un tentativo per Bonaventura, mentre servirà l’ok di Fonseca per provare l’assalto al 24enne Kovalenko. Con le difficoltà che ci saranno a fare mercato si complica l’ipotesi di uno scambio Cristante-Mandragora, di cui adesso andrà rivalutata la fattibilità. Si valuta il rientro di Frattesi. Tra le giovani punte piace sempre Kean.