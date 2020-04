La Roma tra prestiti e parametri zero: piace Bonaventura

Corriere della Sera (L. Valdiserri) – Nessuno sa se e quando i campionati ricominceranno, ma tutti stanno programmando la “ripartenza”. In prima fila la Fifa, che cerca di armonizzare le diverse esigenze. Sul tavolo ci sono la durata dei prestiti in scadenza il 30 giugno e il taglio degli stipendi. In che posizione si trova la Roma? In rosa ci sono 4 giocatori in prestito. Smalling, uno dei migliori difensori di questa Serie A, sarà difficile da trattenere per le alte richieste del Manchester United. Mkhitaryan ha giocato poco, ma quando lo ha fatto è stato decisivo. Kalinic tornerà all’Atletico Madrid. Zappacosta resterà solo se il Chelsea accetterà di prolungare il prestito. Ecco dunque che il mercato dei parametri zero si fa interessante per i giallorossi. Bonaventura, 30 anni, in uscita dal Milan, è più credibile di Pedro, in scadenza con il Chelsea. Da Trigoria sarebbero pronti ad offrire 2 milioni a stagione al centrocampista italiano.