Bonaventura, Roma davanti a Viola e Toro

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Bonaventura si avvicina alla Roma. In questi giorni di sosta forzata sono proseguiti i contatti tra il procuratore del giocatore, Raiola, e il direttore sportivo della Roma, Petrachi. Per il milanista i giallorossi sono in vantaggio sulla Fiorentina. Il ds capitolino si è informato sulle condizioni fisiche del giocatore, che viene da un paio di seri infortuni, ormai superati. Prima della sospensione del campionato aveva ripreso a giocare con un buon rendimento. Petrachi è convinto di poter superare la concorrenza della Fiorentina offrendo un contratto di tre anni a due milioni di euro stagionali, bonus compresi. Sul giocatore si è mosso anche il Torino, che però avrebbe offerto un milione e mezzo a stagione. Con Bonaventura verrebbe soddisfatta in parte la richiesta di Fonseca di giocatori esperti per provare ad alzare la competitività della squadra.