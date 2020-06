Mercato, il Torino su Perotti ma Cairo lo prenderebbe solo con Petrachi via dalla Roma

L’esperienza di Gianluca Petrachi alla direzione sportiva della Roma è ad un bivio cruciale. La frattura che si è creata tra lui e il presidente Pallotta rischia di esplodere da un momento all’altro. Il futuro del ds sarebbe anche un nodo importante in una trattativa.

Secondo quanto riporta Calciomercato.com infatti, il Torino sta cercando una seconda punta e avrebbe puntato, oltre a Joao Pedro del Cagliari, anche Diego Perotti. Il presidente dei granata Urbaino Cairo però non vorrebbe intavolare una trattativa con il suo ex direttore Petrachi dopo i forti dissapori della scorsa estate e quindi sferrerebbe il colpo finale per l’argentino solo in caso di addio alla Roma del pugliese.