Calciomercato, Jorge Mendes spinge Goncalo Guedes alla Roma con il jolly Carles Perez. Tiago Pinto riflette

Il Tempo (F.Biafora) – Un viaggio a Milano per dare un’ulteriore accelerata al calciomercato della Roma. Tiago Pinto si è mosso da Roma, dove ieri pomeriggio ha concretizzato la cessione di Tommaso Milanese, e si è spostato in Lombardia, con una serie di appuntamenti fissati per cercare di regalare nuovi rinforzi a José Mourinho. Dopo aver chiuso per Mile Svilar e Nemanja Matic l’obiettivo dei giallorossi è quello di stringere per Davide Frattesi e Mehmet Zeki Celik. Ma non è finita qui.

Il general manager portoghese ha in agenda un faccia a faccia con l’agente del centrocampista del Sassuolo e l’obiettivo è quello di arrivare ad un’intesa sulla valutazione con i neroverdi, potendo contare anche sul 30% della futura rivendita, un asso nella manica che permette di avere un importante sconto sul prezzo finale. Pinto cercherà poi di colmare la leggerissima distanza che resta con il Lille per il terzino destro: Celik ha già un accordo a 2 milioni annui con la Roma e aspetta soltanto il semaforo verde definitivo per iniziare la nuova avventura. C’è fiducia.

Ma oltre a Celik e Frattesi è da tenere d’occhio la situazione legata a Guedes. Il giocatore ha detto pubblicamente di voler provare una nuova avventura e ha dato mandato al suo agente, Jorge Mendes, di trovargli una nuova destinazione. A questo si aggiunge che il Valencia ha necessità di fare una plusvalenza importante entro il 30 giugno e, con una proprietà molto vicina al super agente portoghese, la possibilità che Guedes lascia la Spagna c’è. Guedes ha messo la Roma in cima alla lista delle sue preferenze, sin da un viaggio nella Capitale risalente allo scorso gennaio. Mendes, che sta avendo contatti continuo con Pinto, anche a Milano, sta provando ad imbastire un’operazione che coinvolge anche Carles Perez, giocatore in uscita dalla squadra di Mou. Il Valencia è partito da una richiesta di 40 milioni per Guedes, la Roma non ha alcuna intenzione di spendere tale cifra, ma ovviamente con l’inserimento di qualche contropartita il discorso potrebbe cambiare. Tiago Pinto apprezza il profilo di Guedes e riflette sul da farsi: sul tavolo un’operazione da una ventina di milioni più Perez. E l’attaccante spagnolo non avrebbe alcun problema ad accettare di volare alla corte di Gattuso, neo allenatore del Valencia. Saranno giorni di fuoco.