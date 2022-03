Calciomercato, dall’Inghilterra: il Tottenham su Abraham

Tammy Abraham è esploso e i suoi gol hanno attirato l’attenzione di tutti i top club europei. Tanti i sondaggi fatti per il centravanti ex Chelsea che, dopo aver battuto il record di Batistuta e Montella alla prima stagione in giallorosso e aver siglato una doppietta al derby, è diventato l’idolo della tifoseria. Alta la valutazione della società capitolina, richieste elevate che sperano di intimidire gli pseudo acquirenti. Il messaggio è chiaro: Abraham non è in vendita, ma dall’estero tutti fanno un tentativo.

Come riportato da The Athletic, il Tottenham sta valutando l’acquisto di Tammy in caso di addio di Harry Kane in estate. L’attaccante degli Spurs sembra essere il nome giusto per il Manchester United che è pronto a fare follie per lui e la squadra di Conte sta seriamente pensando di riportare Abraham in Premier League per sostituirlo. Al momento sono stati effettuati solo sondaggi e solo in caso di addio di Kane gli Spurs tenteranno l’affondo.