Il giovane giallorosso Felix in occasione dell’evento Calcio Trade Ball è stato premiato come giocatore più promettente dell’anno. Felix Afena-Gyan ha poi pubblicato sul suo profilo Instagram le foto dell’evento, esprimendo tutta la sua gratitudine per il premio ricevuto: ”Grazie a Dio per aver vinto il premio come giocatore più promettente dell’anno. Grazie”.