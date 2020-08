Calcio, preoccupati i medici federali

Corriere della Sera – La preoccupazione per la diffusione del Covid nello sport professionistico in Italia non cala. Se la vacanza in Costa Smeralda non lascia strascichi su Nicolò Zaniolo, il talento della Roma, il contagio fra i giocatori allarma i medici. Gianni Nanni, rappresentante dei sanitari dei club della Serie A: “Siamo preoccupati. Se i casi dovessero aumentare ed essere così rilevanti in alcune squadre tanto da rimandare i ritiri o la preparazione, lo slittamento del campionato diventerebbe un’ipotesi concreta“. Il rappresentante dell’Aic nella commissione medica della Figc, Walter Della Frera, aggiunge: “Avremmo voluto alleggerire il protocollo, ma in questo momento è già tanto se il governo ci fa andare avanti con questo“.