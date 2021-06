Calamita Mourinho: Under e Kluivert tornano e provano a convincere il tecnico

Il Tempo (E. Zotti) – L’obiettivo è chiaro: abbassare il monte ingaggi cedendo agli esuberi. Tra i giocatori considerati in uscita però c’è anche chi spera di convincere Mourinho a far cambiare idea alla società. L’arrivo dello Special One non ha acceso soltanto l’entusiasmo dei tifosi: tutti i giocatori sono impazienti di iniziare la nuova stagione sotto la guida del portoghese. E tra questi ci sono anche Kluivert e Under, che vedono nell’avvento di Mou la possibilità di riscattare il loro percorso in giallorosso e dimostrare di avere le qualità che avevano convinto Monchi a portarli a nella Capitale.

L’esterno turco – impegnato oggi all’Olimpico – ha confidato ad alcuni compagni di nazionale che proverà a giocarsi tutte le carte a disposizione per conquistare il nuovo allenatore. Riuscire a lavorare con il tecnico di Setubal è una delle maggiori ambizioni di Under: “Fin da quando ero bambino uno dei miei più grandi sogni è stato lavorare con Mourinho – ha dichiarato nei giorni scorsi – qualsiasi giocatore turco vorrebbe essere allenato da lui“.

Per il momento dunque Under non è intenzionato a prendere in considerazione eventuali proposte da altri club, che valuterà soltanto se dovesse capire di non avere spazio nella Roma. Situazione simile a quella di Kluivert. Il classe ’99 sperava di essere riscattato dal Lipsia, ma il 6 luglio tornerà al Fulvio Bernardini con l’obiettivo di restare. Il feeling tra lui e Mourinho era nato ai tempi dell’Ajax, quando il portoghese allenava lo United e al termine di una sfida con i Lancieri lo aveva incoronato come “il suo attaccante del futuro”.

Anche Dzeko, che non ha ricevuto offerte da altri club, è stuzzicato dall’idea di conoscere i metodi di Mourinho: rimanere a Roma per lui non sarebbe un problema e per il momento si gode le vacanze in attesa di iniziare la preparazione. La permanenza del numero 9 non sarebbe un ostacolo per l’arrivo di Belotti, nome su cui Tiago Pinto continua a lavorare.