Calafiori, una prodezza da brividi: “La sognavo da tanto tempo”

Corriere della Sera (G.Piacentini) – Mayoral, Calafiori e Dzeko mettono la firma sulla vittoria della Roma e sul primo posto nel girone. Lo spagnolo, non solo ha realizzato un altro gol in Europa, ma ha fatto vedere anche ulteriori passi in avanti di adattamento al calcio di Fonseca. Nell’ora in cui è rimasto in campo è stato sempre nel vivo del gioco, ha dialogato con i compagni di reparto e ha dimostrato di essere pronto. D’altra parte Dzeko ha mostrato grandi passi in avanti rispetto alla gara di Napoli. Non solo per il gol, 110 con la maglia della Roma, ma per come è entrato in partita e per come ha ricominciato a giocare per i compagni. Serata indimenticabile poi per Calafiori alla terza da titolare in carriera dopo Juventus e Cluj. Un grandissimo gol che ha coronato una bella prestazione. Si sta lavorando per il suo rinnovo, ma le distanze con il suo agente Raiola ci sono ancora. La sensazione è che se la società facesse un sforzo per accontentarlo non sarebbe un brutto investimento.