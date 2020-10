Calafiori positivo, la squadra si isola. Stamattina i test

La Repubblica (F.Ferrazza) – Riprende il campionato dopo la sosta, e la Roma è costretta a fare i conti ancora una volta con il Coronavirus. Dopo Diawara, è infatti risultato positivo al giro di tamponi Riccardo Calafiori, terzino sinistro reduce dagli impegni con l’Under 20 e sostituto di Spinazzola. “Mi sento bene e non vedo l’ora di tornare”, ha postato il ragazzo sui social, per una frase diventata ormai un ritornello ripetuto da tutti i calciatori asintomatici. Calafiori è ovviamente in quarantena e la Roma in isolamento fiduciario a Trigoria, con i test che verranno ripetuti questa mattina, a poche ore dalla gara col Benevento.