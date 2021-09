Calafiori, missione fiducia

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Sfruttare ogni occasione per crescere e migliorare. Riccardo Calafiori è pronto ad approfittare delle assenze di Vina e Spinazzola per ritagliarsi più spazio possibile in questa stagione e poter dimostrare alla Roma di essere all’altezza delle aspettative.

Perché nelle ultime stagioni il suo nome è stato spesso accostato a tanti grandi club che lo avrebbero voluto acquistare. Prima della firma sul nuovo contratto con la Roma, nel dicembre 2020, Raiola aveva ricevuto diverse offerte dall’Italia e dall’estero. Paris Saint Germain, Liverpool, Juventus, Inter, Fiorentina. Tutti club che si erano interessati al ragazzo che ha invece preferito rimanere a casa, nella sua Roma, per coronare il sogno di giocare in prima squadra con la maglia che da sempre tifa.

Anche nell’ultima finestra di mercato Tiago Pinto aveva ricevuto dalla Serie A qualche sondaggio su un eventuale prestito, rispedito al mittente per l’infortunio di Spinazzola.

Con lo stop di Vina la fascia sinistra è stata sua contro il Cska Sofia, domenica scorsa al Bentegodi con l’Hellas Verona e, salvo clamorose sorprese, lo sarà anche questa sera contro l’Udinese. Un’altra occasione per mettersi in mostra e dimostrare a Mourinho di saper sfruttare le occasioni in campo per crescere e rivelarsi utile nei momenti di emergenza. Ma anche dimostrare di aver recepito il messaggio del tecnico: avere più coraggio e fiducia nei propri mezzi. Ed essere meno timido.