Calafiori: “Bacio lo stemma della Roma per la gioia. Non mi passerà mai”

Riccardo Calafiori ha rinnovato il proprio contratto con la Roma fino al 30 giugno 2025. Un sogno realizzato per il giovane giallorosso, cresciuto nel settore giovanile del Club e ora stabilmente parte della rosa di Paulo Fonseca.

“Sono contentissimo, era il mio sogno sin da quando ero bambino”, ha commentato Riccardo. “È un passo importante, mancava quel pizzico in più per sentirmi pienamente parte della Prima Squadra”.

Dopo l’esordio nello scorso campionato in casa della Juventus, in questa stagione Calafiori ha trovato il suo primo gol da professionista alla prima partita giocata all’Olimpico, in Europa League contro lo Young Boys.

“Ora sono un calciatore della Prima Squadra e mi sembra quasi impossibile. È la cosa più bella al mondo. Significa tantissimo per me. Ogni ragazzo cresciuto qui, con la passione per questi colori, sogna un giorno di arrivare fino a qui. Sembra che io ci sia riuscito e ancora non me ne rendo conto”.

Com’è stato il passaggio dalla Primavera alla Prima Squadra?

“È successo tutto inaspettatamente. Ad agosto avevo finito gli allenamenti con la Primavera, stavo per andare in vacanza invece mi hanno richiamato e alla fine ho fatto il mio esordio. Ho ricominciato in questa stagione e in ogni allenamento ho iniziato a sentirmi sempre meglio con i ritmi della Serie A”.

Oltre a te, altri ragazzi che vengono dalla Primavera stanno scendendo spesso in campo.

“Quest’anno con i giovani sembra ci sia un feeling diverso visto che molti altri miei compagni stanno salendo e facendo presenze e convocazioni. Abbiamo più fiducia e ci sentiamo più tranquilli. Fonseca mi ha aiutato molto, non ho paura di giocare quando sono con lui, sento la sua fiducia”.