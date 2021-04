Il Tempo (E. Zotti) – La lista degli indisponibili della Roma si allunga. Dopo 45’ giocati contro l’Atalanta Calafiori è stato costretto a chiedere il cambio per un fastidio muscolare alla coscia destra, lo stesso avvertito con l’Ajax in Europa League. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore: Fonseca spera di non perderlo per l’andata con lo United. Il portoghese è fiducioso anche sul recupero di Smalling, Kumbulla, El Shaarawy e Spinazzola.