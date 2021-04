Cagliari-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani. Ritorna Smalling, riposano Cristante e Veretout. Chance per El Shaarawy

Pagine Romaniste – La Roma questo pomeriggio alle 18 giocherà in casa del Cagliari. Anche se non lo dice Paulo Fonseca sta già pensando alla sfida di giovedì in Europa League contro il Manchester United, per questo motivo alla Sardegna Arena farà un po’ di turnover. In porta avrebbe giocato molto probabilmente Mirante ma nell’ultime ore si è infortunato e non è stato convocato. Quindi tra i pali ci sarà ancora una volta Pau Lopez. In difesa dopo quasi due mesi si rivede Chris Smalling, con lui ci saranno Mancini e Fazio. Sulle fasce spazio a Reynolds e Bruno Peres. In mediana turno di riposo per Veretout: Gonzalo Villar farà coppia con Diawara. Infine Borja Mayoral guiderà l’attacco, alle sue spalle agiranno Carles Perez ed uno tra Pellegrini ed El Shaarawy.

IL MESSAGGERO

Pau Lopez; Mancini, Smalling, Fazio; Reynolds, Diawara, Villar, Bruno Peres; Carles Perez, Pellegrini; Borja Mayoral.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Pau Lopez; Mancini, Smalling, Fazio; Reynolds, Diawara, Villar, Bruno Peres; Carles Perez, Pellegrini; Borja Mayoral.

IL TEMPO

Pau Lopez; Mancini, Smalling, Fazio; Reynolds, Diawara, Villar, Bruno Peres; Carles Perez, Pellegrini; Borja Mayoral.

CORRIERE DELLO SPORT

Pau Lopez; Mancini, Smalling, Fazio; Karsdorp, Diawara, Villar, Bruno Peres; Pellegrini, Carles Perez; Mayoral.

TUTTOSPORT

Pau Lopez; Mancini, Cristante, Fazio; Reynolds, Diawara, Villar, Bruno Peres; Pellegrini, Carles Perez; Mayoral.

IL ROMANISTA

Pau Lopez; Mancini, Cristante, Smalling; Reynolds, Diawara, Villar, Peres; Perez, El Shaarawy; Mayoral.