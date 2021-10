Cagliari-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: Abraham stringe i denti, Mkhitaryan c’è. Confermato Cristante

Pagine Romaniste – Frenata la corsa sino a domenica inarrestabile del Napoli, la Roma quest’oggi volerà in Sardegna. Per il secondo turno infrasettimanale di campionato, gli uomini di Mourinho – squalificato, il vice Joao Sacramento al suo posto – affronteranno il Cagliari di Mazzarri. Solito undici titolare per i giallorossi. Rui Patricio in porta, Karsdorp e Vina sugli esterni con al centro della difesa Mancini ed Ibanez. Nonostante la diffida e l’impegno di domenica prossima contro il corsaro Milan, Cristante è confermato al fianco di Veretout. Abraham stringerà i denti per il problema alla caviglia. Alle spalle dell’inglese Pellegrini sarà accompagnato da Zaniolo e Mkhitaryan.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (4-2-3-1)

Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout, Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

