Cagliari-Roma, la conferenza di Fonseca alle 15:15

Dopo il pareggio con l‘Atalanta, la Roma prepara la sfida contro il Cagliari. Per presentare la trasferta contro i rossoblù, Paulo Fonseca presenzierà in conferenza stampa alle 15.15. Il tecnico giallorosso domani dovrà fare a meno di Ibanez, squalificato. Recuperati invece Smalling, Spinazzola, El Shaarawy e Kumbulla. Tutti e quattro hanno infatti ripreso ad allenarsi in gruppo.

Leggi anche: Montella: “Sogno ancora la Roma. Fonseca lavora bene. United? I giallorossi possono giocarsela alla pari”

La formazione di Leonardo Semplici, invece, mancherà del grande ex Radja Nainggolan e di Alessio Cragno. Il centrocampista belga dovrà infatti scontare la giornata di squalifica, mentre l’estremo difensore si sottoporrà al tampone solamente nella giornata di domani. Il fischio d’inizio è previsto alle 18.