Cagliari-Roma, i convocati di Semplici: assenti Nainggolan, Cragno e Pereiro

Alle 18 la Roma sfiderà il Cagliari. I giallorossi sono reduci dal pareggio (1-1) contro l’Atalanta, mentre i rossoblù dalla vittoria (1-0) in trasferta contro l’Udinese. Per la sfida contro la formazione di Paulo Fonseca, Leonardo Semplici ha convocato 23 giocatori. All’elenco mancano il grande ex Radja Nainggolan, Alessio Cragno e Gaston Pereiro.

Il centrocampista belga deve scontare la giornata di squalifica. L’estremo difensore ed il centrocampista, invece, sono alle prese con il Covid-19. Il primo si sottoporrà ad nuovo tampone nella giornata di oggi, mentre l’uruguaiano è risultato positivo. Di seguito l’elenco completo.