Il tecnico del Cagliari Claudio Ranieri, ha rilasciato un’intervista a Dazn al termine della sconfitta di ieri sera rimediata contro la Fiorentina. L’ex giallorosso nel prossimo turno di Serie A incontrerà proprio i Capitolini. Queste le sue parole:

Partita speciale con i giallorossi?

“Con la Roma sarà una partita tremenda, dura, difficile. Non vogliamo retrocedere. In questo momento dobbiamo stare zitti e lavorare. Tutte le partite sono speciali senno non allenerei, Roma è il ricordo del bambino e lo tengo da parte, ora c’è da pensare al Cagliari e a fare bene in questa stagione. La Roma è una grande squadra, studieremo bene come fermarla”.