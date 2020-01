Cagliari, Nainggolan: “Ho sentito De Rossi una settimana fa e mi aveva detto che aveva voglia di giocare. E’ troppo intelligente per rimanere fuori dal mondo del calcio”

Solo parole al miele per Daniele De Rossi che è molto vicino a lasciare il calcio giocato. A parlare è Radja Nainggolan, ai microfoni di Sky Sport, dopo la batosta subita dal suo Cagliari contro la Juventus. Queste le sue parole:

“L’avevo sentito una settimana fa, mi aveva detto degli infortuni ma che aveva voglia di giocare. Mi sembra una notizia strana, ho sentito di problemi personali ma non so tutta la sua vita. È stato un grande compagno e un grande giocatore oltre che un amico. Gli faccio un grande in bocca al lupo per il futuro, vedremo quello che farà. Rimarrà nel mondo del calcio secondo me perché ha troppa intelligenza per restarne fuori. Sarà allenatore prima o poi, lo era già in campo. Non so se abbia questa voglia, ma è fatto per fare l’allenatore”.